Trapani, ladri al supermercato Fortè di via Valenza: un arresto

Non è andata bene a due malviventi che intorno alle 4,30 di oggi hanno tentato di rubare generi alimentari dal supermercato Fortè di via Benedetto Valenza nel popoloso quartiere Cappuccinelli di Trapani.

Mentre i ladri erano in azione qualcuno si è accorto dei rumori strani e ha tempestivamente allertato le forze dell’ Ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia che ha colto e arrestato in flagranza di reato il pregiudicato trapanese Giuseppe Di Gregorio di 33 anni mentre il secondo malvivente è riuscito a dileguarsi in tempo per evitare le manette.

I ladri erano entrati nel supermercato dopo essere riusciti ad aprire una finestra secondaria. Avevano asportato generi alimentari che superano di poco il valore di 500 euro. La polizia indaga per rintracciare il secondo malvivente datosi alla fuga.

