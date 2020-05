Rapina al supermercato Todis di Trapani, indaga la polizia

Intorno alle 20,45 è stata commessa una rapina ai danni del supermercato Todis di via Marconi a Trapani. Tre malviventi hanno messo a segno un colpo che ha fruttato poche centinaia di euro. Secondo le prime testimonianze, uno di loro, pistola in pugno, si è introdotto nel supermercato col volto non completamente coperto e ha chiesto i soldi della cassa mentre gli altri due lo attendevano fuori.

Poi repentinamente i tre malviventi hanno fatto perdere le proprie tracce. La zona sta diventando territorio di conquista da parte di gente senza scrupoli che approfitta dell’ora tarda e del traffico non rilevante. Un mese addietro ne aveva fatto le spese un negozio della catena Ingroshop che si trova proprio di fronte al Todis. Allora furono due giovani di sesso diverso. Indaga la Polizia.

