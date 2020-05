Droga nascosta tra la carne di pollo, un arresto a Trapani

Aveva nascosto della droga in un sacchetto con della carne di pollo. Filippo Marchese, 28 anni di Trapani e con precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Erice per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato notato dai militari mentre si aggirava furtivamente nella zona del centro storico fino al porto. Qui, atteso l'imbarco dei passeggeri, è salito su uno degli aliscafi per poi scendere subito dopo. I militari lo hanno quindi sottoposto a perquisizione personale e hanno poi deciso di procedere anche sull'imbarcazione dove è stato rinvenuto un sacchetto in nylon su un sedile vuoto.

Nel sacchetto, camuffato con carne di pollo, era nascosto un panetto di hashish del peso di 283 grammi. Marchese, in flagranza di reato, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli è stato deferito in stato di libertà anche un tunisino, B.A.K., 33 anni sorpreso con 7 involucri in carta stagnola contenente hashish per il peso complessivo di 7 grammi.

