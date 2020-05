Voli per Cuneo e Milano, le due nuove rotte da Trapani Birgi

Prenderanno il via il 10 luglio e saranno mantenute per tutta l'estate, con la possibilità di proseguire anche nella stagione invernale. Sono le due nuove rotte per Cuneo Levaldigi e Milano Malpensa operate da e per l'aeroporto di Trapani Birgi dalla compagnia privata spagnola Albastar. I biglietti sono già in vendita (da 49,99 euro, tasse e bagagli di cabina e stiva inclusi). Per informazioni il call center risponde al numero +39 095 311 503, mail callcenter@albastar.es. Sarà possibile prenotare anche nelle agenzie di viaggio e sulle online travel agency.

Albastar, che dal 2010 effettua voli charter e di linea dalle basi operative di Palma di Maiorca, Milano

Malpensa e Bergamo, è attiva dal 2015 in Sicilia con voli diretti su Catania e Palermo. Da e per l'aeroporto

“Vincenzo Florio” ha programmato due tratte settimanali su Cuneo ed altrettante su Milano Malpensa.

I voli da e per Trapani partiranno il venerdì ed il lunedì e saranno assicurati da una flotta di Boeing 737-800

configurati a 189 posti in classe unica.

