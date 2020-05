Trapani, domenica ultima messa in tv: da lunedì si torna in chiesa

Da lunedì sarà possibile tornare a celebrare la Santa Messa e i Sacramenti. Domenica 17 maggio alle 10 nella cappella del Palazzo Vescovile di Trapani si terrà l’ ultima celebrazione eucaristica in diretta streaming e nelle tv locali. Il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, ha emanato un decreto con le disposizioni relative alla Diocesi di Trapani.

In particolare, il parroco o il rettore della chiesa, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, possibilmente con l'aiuto di un tecnico specializzato, stabilirà la capienza massima dell'edificio che sarà comunicata in appositi pannelli affissi all'ingresso delle chiesa. L’accesso sarà contingentato da volontari per facilitare il rispetto delle regole.

Tutti i fedeli che si recheranno in chiesa per la preghiera personale e la partecipazione alle celebrazioni liturgiche dovranno essere forniti di mascherine e guanti e dovranno igienizzare le mani davanti all’ingresso con il liquido igienizzante che sarà messo a disposizione dai parroci che provvederanno anche a tenere vuote le acquasantiere e ad igienizzare locali e suppellettili. L’accesso ai luoghi di culto è vietato in caso di sintomi influenzali/respiratori, in presenza di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C e a quanti si trovano in regime di quarantena. Per quanto riguarda i riti di Comunione: si continuerà ad omettere lo scambio di pace e non si svolgerà la processione verso l’altare.

Saranno i presbiteri o i ministri della Comunione a raggiungere i fedeli nei loro banchi. I Battesimi saranno celebrati preferibilmente nella liturgia della Parola e per infusione usando guanti monouso per le unzioni e omettendo il rito dell’effatà. Per la celebrazione dei matrimoni e delle esequie, il numero massimo dei fedeli dipenderà dalla capienza della chiesa utilizzata. Per l'unzione degli infermi il presbitero userà mascherina e guanti monouso. Saranno i parroci insieme alle famiglie a valutare la possibilità di portare la Comunione a casa agli ammalati. Fino a nuova disposizione, le feste patronali saranno preparate esclusivamente con un programma religioso e spirituale. Infine il vescovo ha disposto la celebrazione della Messa del Sacro Crisma che era stata rinviata durante la Settimana Santa. Si terrà sabato 30 maggio alle 10 presso la Cattedrale “San Lorenzo”. La celebrazione sarà trasmessa in diretta.

