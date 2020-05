Perseguita l'ex badante, anziano arrestato a Locogrande

Un 77enne di Trapani è stato arrestato per il reato di atti persecutori continuati nei confronti della ex badante della moglie. La donna, che in passato aveva accudito l'ex moglie, era divenuta vittima di una serie di comportamenti persecutori e molesti da parte dell'anziano.

Mercoledì i carabinieri di Locogrande, diretti dal Maresciallo Capo Piero Piacentino, hanno arrestato l'uomo. I carabinieri hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con «braccialetto elettronico»emessa dal GIP del Tribunale di Trapani.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

