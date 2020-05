Marsala, cambia volto la zona di «Porta Nuova»

A due anni dalla presentazione del progetto, hanno preso il via i lavori di riqualificazione della storica Piazza di Porta Nuova da dove Garibaldi nel 1862 lanciò il grido «Roma o Morte». «E' un altro momento importante per Marsala dove, dopo lo stop governativo di due mesi fa causato dall'epidemia, da diversi giorni sono stati riavviati tanti cantieri. Incontrando i tecnici dell'impresa, li ho sollecitati affinchè si accelerino gli interventi per restituire al più presto la piazza ai cittadini».

E' quanto afferma il sindaco Alberto Di Girolamo che ieri ha incontrato progettisti e dirigenti comunali in Piazza della Vittoria (meglio nota come «Porta Nuova»per i Marsalesi) dove l'impresa BC di Gela sta allestendo il cantiere.

Nel giro di qualche giorno, le piante dell'installazione - una parte residuale è ancora presente -

saranno rimosse per essere trapiantate in diversi siti (per lo più scuole e spazi a verde pubblico).

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE