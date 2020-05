Peschereccio disperso in mare, riprendono le ricerche tra San Vito e Ustica

Sono riprese questa mattina all’alba le ricerche del peschereccio «Nuova Iside» di Terrasini. Dell’imbarcazione non si hanno più notizie da ieri pomeriggio quando alla alla Capitaneria di porto è arrivato il may day.

In mare anche oggi due motovedette della Guardia costiera e un elicottero per controllare lo specchio di mare tra San Vito Lo Capo, Terrasini e Ustica. Ieri il forte vento di scirocco aveva causato mare grosso e non poche difficoltà nelle operazioni di ricerca e soccorso, stamattina le condizioni meteo marine sono date in peggioramento.

A bordo del peschereccio - che l’ultima volta sarebbe stato visto a largo di San Vito Lo Capo - l’equipaggio dovrebbe essere composto da tre persone: padre, figlio e un cugino di quest’ultimo.

