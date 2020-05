Donna sequestrata e rapinata in casa a Favignana, si indaga

Sequestrata e derubata mentre si trovava sola in casa. È accaduto qualche sera fa a Favignana, la più grande delle isole dell'arcipelago delle Egadi. Vittima una signora settantenne, originaria di Milano, ma residente sull'isola.

Sulla vicenda al momento ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri. L'anziana signora è stata sorpresa e derubata nella sua abitazione da tre malviventi. Non si sarebbe trattato di un episodio di violenza fisica, la signora infatti non ha neppure avuto bisogno delle cure mediche, ma certamente la donna ha subito un forte choc emotivo.

