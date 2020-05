Alcamo, in fiamme la tipografia Campo

Le fiamme si sono sviluppate, poco prima delle ore 15 di ieri, nell'area di una nota tipografia in contrada Virgini, la rinomata ditta «Arti Grafiche Campo», e che si affaccia sulla strada statale 113 alle porte di Alcamo.

L'incendio ha distrutto una quindicina di autoveicoli nel parcheggio esterno di pertinenza dell'azienda stessa e provocato gravi danni anche all'interno del suo edificio. Ne è scaturito un denso fumo scuro che, in pochi secondi e per un'abbondante mezz'ora, sospinto da un furioso scirocco, ha pervaso l'atmosfera di un'ampia fetta del territorio alcamese, disperdendosi verso il Golfo di Castellammare.

E' in corso di verifica l'entità dei danni. Non si registrano feriti né comunque persone intossicate, anche se, al momento in cui si è innescato il rogo, almeno una quindicina di persone si trovava a lavorare all'interno della ditta.

