Castelvetrano, via alla riqualificazione dell'ex hotel Zeus

L'ex Zeus Hotel di Castelvetrano, un fiore all'occhiello della città a partire dagli anni sessanta e fino alla fine degli anni ottanta rinascerà e sarà restituito alla collettività grazie ad un progetto di riqualificazione finanziato dalla Comunità Europea per quasi 5 milioni di euro.

Grazie alla sinergia tra l'Amministrazione comunale e lo Iacp di Trapani vedrà, infatti, il via il progetto di “Social Housing” (edilizia residenziale sociale) grazie ad uno stanziamento complessivo di 4.967.000 di cui 3.540.275,67 per lavori e 1.426.724,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione per progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale, validazione del progetto e non solo.

Della potenziale destinazione di questo finanziamento si era parlato nel corso di un importante incontro svoltosi alla ne di gennaio a Castelvetrano alla presenza del sindaco Enzo Alfano e dei massimi vertici dello Iacp Fabrizio Pandolfo e Pietro Savona, oltre che di un buon numero di associazioni locali demandate a potere suggerire una proposta unitaria, assieme alla Diocesi, che tenesse conto delle esigenze del territorio.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

