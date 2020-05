Salemi punta sulla mobilità green, arrivano le prime colonnine elettriche

Una ripartenza all’insegna della mobilità ecologica, per rialzarsi dalla crisi legata all’emergenza coronavirus, è quella su cui si punta adesso a Salemi. Bisogna stare al passo con i tempi delle tecnologie sostenibili, infatti, se ci si vuol fare trovar pronti al riavvio prima di tutto degli spostamenti tra le Regioni, sperando in un ritorno del turismo pure dall’estero il più presto possibile. Perciò si sta già lavorando alla sistemazione in paese delle prime colonnine per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi, sempre più diffusi ed utilizzati in Italia e nel mondo.

Una svolta “green”, avviata dal Comune assieme ad un operatore del settore, con vantaggi pure per gli automobilisti salemitani. Ad essere installate in questi giorni sono, quindi, due postazioni alle quali fermarsi per un “rifornimento” alternativo; una è posizionata in corso dei Mille, vicino piazza Libertà, l’altra in via San Leonardo, non lontano da piazza Vittime di Nassirya, entrambe accessibili a tutte le ore di ogni giorno.

