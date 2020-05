Due minori sorpresi con la droga, un arresto e una denuncia a Custonaci

I carabinieri di Custonaci hanno sorpreso due minori in possesso di droga. In particolare, i militari hanno arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 15enne di Custonaci, e contestualmente, denunciato per lo stesso reato un 16enne di Erice, con precedenti penali.

Nello specifico, i due soggetti sono fermati mentre erano insieme a bordo di uno scooter senza targa. Nel corso della perquisizione, i carabinieri li hanno trovati in possesso di 15 grammi di marijuana già suddivisi in dosi e 280 euro in contanti.

Dalle successive perquisizioni domiciliari, in casa del 15enne poi arrestato sono stati rinvenuti altri 84 grammi di marijuana, nonché materiale per pesatura e confezionamento. La droga è stata sequestrata.

Il 15enne, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere trasferito al Centro di Prima Accoglienza Malaspina di Palermo, come disposto dall'autorità giudiziaria.

