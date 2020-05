Cimitero di Alcamo, turni e ingressi contingentati: le nuove regole

Novità, ad Alcamo, per l’organizzazione delle visite ai cimiteri in questo periodo di emergenza coronavirus. Cambia, infatti, la precedente disposizione stabilita dal Comune una settimana fa. Gli ingressi continueranno ad essere contingentati, ma aumentando la quantità di visitatori: potranno entrare 50 persone per turno e per cimitero, per un tempo massimo di mezz’ora.

Primo turno dalle ore 9 alle ore 9.30, secondo turno dalle ore 10 alle ore 10.30, terzo turno dalle ore 11 alle ore 11.30, quarto turno dalle ore 12 alle ore 12.30. Ma scatta la chiusura domenicale e negli altri giorni festivi.

