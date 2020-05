Incidente in centro a Trapani, uomo di 53 anni muore travolto da un'auto

Un uomo di 53 anni, Mario Papa, è morto nella notte a Trapani dopo essere stato investito da un’auto. Il fatto è avvenuto intorno alle due in via Fardella, poco più avanti della chiesa di Maria Ausiliatrice (dei Salesiani).

Sembra che l’automobilista non abbia potuto evitare l’impatto perché l’uomo si trovava disteso sul manto stradale, per cause ancora da accertare, a poca distanza dalle strisce blu per la sosta delle auto. E’ stato lo stesso guidatore a chiamare i soccorsi ma la corsa è stata vana. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti.

