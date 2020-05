Scarcerato per coronavirus torna in cella il boss di Favignana D'Angelo: "Sorpreso con gente non autorizzata"

Le scarcerazione dei boss tornano al centro delle cronache. Torna in cella il capomafia di Favignana Vito D'Angelo, tra i boss messi ai domiciliari per motivi di salute e per il rischio di contagio da Covid.

A liberarlo era stato il tribunale di Trapani che lo processa per associazione mafiosa. Appena tornato a casa il boss è stato trovato, durante un controllo, in compagnia di persone non autorizzate dai giudici a frequentarlo. Una violazione che ha indotto il procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e il pm Gianluca de Leo a chiedere al tribunale l'aggravamento della misura cautelare.

D'Angelo, già in precedenza messo ai domiciliari per problemi di salute e poi riarrestato sempre per avere volato i provvedimenti dei magistrati, è dunque tornato in cella.

