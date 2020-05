Tentato furto nella notte ad un supermercato di Erice, indagini in corso

Tentato furto nella notte ai danni del supermercato Decò nella Piazza Pertini (ex Cesarò) di Erice. I malviventi, dopo avere rubato un’auto sulla via Michele Amari a Trapani, nel popoloso Quartiere Sant’Alberto, intorno alle 3 hanno sfondato la porta d’ingresso del noto Maxistore gestito dal gruppo Sottile

. Le loro intenzioni erano quelle di portare via la macchinetta del caffè per poi estrarne le monetine contenute all’interno. Ma gli inesperti ladri, probabilmente presi dalla fretta di riuscire a far presto, hanno mandato all’aria il loro intento e se la sono data a gambe levate, lasciando sul posto l’auto rubata in precedenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

