Incidente a Mazara, travolto e ucciso mentre attraversa la strada

Incidente mortale ieri dopo mezzogiorno sulla Strada Provinciale 38, la litoranea che collega Mazara del Vallo a Torretta Granitola, frazione di Campobello di Mazara. A perdere la vita è stato un ottantunenne mazarese, Pietro Pugliese, a seguito di uno scontro uno scooter di grossa cilindrata.

Erano circa le 12,30 quando l'anziano, che aveva approfittato della bella giornata di sole e della possibilità di fare una passeggiata guardando il mare, stava tornando presso la sua abitazione antistante lo storico vivaio di cozze, distante qualche centinaio di metri dal luogo del sinistro, sempre in territorio mazarese.

L'uomo ad un certo punto, forse per andare incontro alla moglie che nel frattempo era uscita di casa per raggiungerlo, ha attraversato la carreggiata nel tratto compreso fra le vie Ascoli Piceno ed Ancona; nel frattempo, in direzione Mazara, proveniva uno scooter Piaggio X10 condotto da un 37enne, F.M., originario della provincia di Palermo.

L'impatto è stato violentissimo e ad avere la peggio è stato il pedone che è stramazzato a terra riportando ferite in diverse parti del corpo ed una fortissima botta alla testa con grande perdita di sangue; evidenti le tracce di materiale ematico lasciate sull'asfalto. Sono scattati i soccorsi e sul luogo dell'incidente un'autoambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo, privo di sensi, presso l'Ospedale «Abele Ajello» di Mazara del Vallo. Disperate le condizioni di Pugliese che, purtroppo, proprio all'arrivo nel nosocomio mazarese, è spirato.

