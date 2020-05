Alcamo, a rischio chiusura il "Fazio Allmayer": lunedì il vertice

Un nuovo incontro tra le istituzioni coinvolte, nel tentativo di trovare un accordo per mantenere ad Alcamo l'istituto superiore statale «Vito Fazio Allmayer».

È il vertice programmato per lunedì mattina (l'orario non è ancora reso noto) al Municipio di Alcamo, come annunciato dal sindaco Domenico Surdi. «Incontreremo gli assessori regionali Mimmo Turano e Roberto Lagalla - dichiara infatti Surdi -, che ringrazio per la loro disponibilità, proprio per divenire, nalmente, ad un punto comune. Mi auguro che si possa prendere una decisione condivisa e di prospettiva».

Il sindaco cita, al riguardo, la legge finanziaria regionale che prevede lo stanziamento di alcune somme per un totale di 1 milione di euro, proprio per venire incontro anche alle esigenze dello storico e prestigioso istituto scolastico alcamese, diretto dal preside Vito Emilio Piccichè, e che ora rischia di essere smembrato con trasferimenti di classi, come già prospettato dall'ex Provincia, nei Comuni limitrofi Castellammare del Golfo e Calatami Segesta, e coinvolgendo oltre 700 studenti.

È stato proprio il preside a comunicare per primo, nei giorni scorsi, che è andato a buon fine l'emendamento, proposto dalla deputata regionale Valentina Palmeri e firmato dall'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla, per una modica normativa che metterebbe l'ex Provincia nelle condizioni di revocare il provvedimento di recesso della locazione del plesso del viale Europa.

