Marsala, Razza: "L''ospedale torna alla normalità"

L'Ospedale Paolo Borsellino, dopo la discussa parentesi di essere “Covid-Hospital”, tornerà presto alla sua normalità. È quanto è emerso ieri dalla conferenza stampa tenuta a Palazzo VII Aprile dall'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, che ha fugato lo spettro di una discutibile destinazione del “Paolo Borsellino”.

Questo, dopo essere stato per poco meno di due mesi un “CovidHospital” per la cura del Coronavirus, torna alla normalità, riprendendo tutte le sue tradizionali attività e, per di più, con le Unità Operative di Pneumologia, Malattie infettive, Oncologia e Anatomia Patologica, attivando altresì il reparto Malattie infettive come previsto dal piano sanitario regionale.

L'assessore Razza, prendendo atto del fatto che, al momento, al “Paolo Borsellino, vi siano soltanto tre ricoverati per il “Coronavirus”, ha ufficializzato la sua piena disponibilità a fare ritornare l'ospedale di contrada Cardilla alla normalità, con la piena soddisfazione del sindaco Alberto Di Girolamo.

