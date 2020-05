Marsala, furto al podere Badia: rubate le attrezzature agrarie

I ladri hanno “visitato” il podere Badia: 18 ettari donati da privati all’Istituto Agrario «Abele Damiani» nel 1895 per essere adibito a «campo scuola» e sui quali si sono formate, coniugando teoria e pratica, numerose generazioni di periti agrari ed enologi. A rivelare il furto è stato il dirigente scolastico Domenico Pocorobba, che ha aggiunto di avere sporto denuncia.

Ignoti hanno portato via abbattitori, un alternatore e diversi macchinari e attrezzature indispensabili per le attività dell’azienda. Un altro furto, il campo scuola di Badia l’aveva già subito nel marzo 2014.

Anche allora, di notte, disattivando il sistema d’allarme e forzando un’inferriata, i malviventi riuscirono a portare via attrezzature agricole di notevole valore: un grosso alimentatore di elettricità (un altro i ladri l’hanno abbandonato sulla via di fuga), un decespugliatore acquistato poco prima, chiavi per la riparazione dei mezzi agricoli e altro. A scoprire il furto furono, la mattina seguente, gli assistenti tecnici che coadiuvano gli insegnanti che tra i vigneti, gli uliveti e le altre colture consentono agli studenti di affiancare la pratica agli studi teorici.

