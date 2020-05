Castelvetrano, 34enne evade dai domiciliari 2 volte in altrettanti giorni

Giampiero Misuraca, 34enne di Castelvetrano, è stato arrestato lo scorso 6 maggio dai carabinieri della Stazione di Marinella per evasione. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari (per furto aggravato del 23 aprile scorso), non è stato trovato in casa al momento del controllo da parte dei militari.

Dopo essere stato rintracciato dai carabinieri. Misuraca è stato condotto presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano. Soltanto 2 giorni prima il 34enne si era già allontanato senza autorizzazione e in quella circostanza era stato immediatamente intercettato e dichiarato in arresto dai militari operanti che lo avevano riportato presso la propria abitazione.

Misuraca è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

© Riproduzione riservata