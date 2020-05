Trapani, rifiuti e siringhe nell'area verde di via Salemi

Il sentiero è lungo circa seicento metri, circondato dagli alberi e con tanto di staccionata in legno. Potrebbe essere il luogo ideale dove andare a fare delle passeggiate o portare i bambini a giocare, praticamente ad un tiro di schioppo da casa visto che questa oasi verde si trova proprio davanti i condomini della via Salemi, nell'area compresa tra lo scorrimento veloce per l'autostrada A29 e la via Marsala.

Dunque all'ingresso del centro urbano di Trapani e nei pressi dei popolosi quartieri di rione Palma e Fontanelle. Un piccolo polmone verde, insomma, dove però bisogna fare i conti con un quadro di degrado, tra rifiuti abbandonati, materiale edile scaricato nel terreno e molte siringhe vicino agli alberi. Alcune si vedono chiaramente anche dalla via Andra Tosto de Caro, la strada che costeggia quello che potrebbe essere un vero e proprio giardinetto pubblico.

