App innovativa, i medici adesso possono visitare anche on line

I medici trapanesi potranno seguire on line i loro pazienti grazie ad una app arrivata direttamente da Brescia, ideata proprio per gestire l'emergenza coronavirus. Ed oltre a monitorare i sintomi, sarà anche possibile collegarsi in video chiamata. Il tutto direttamente da casa, senza bisogno di spostarsi dalla propria abitazione.

Un filo diretto tra medici e pazienti sbarcato in città grazie al Rotary «Trapani-Birgi-Mozia». Il club service guidato da Rita Scaringi ha praticamente fatto da tramite con l'Ordine dei Medici per fare attivare in provincia di Trapani la piattaforma «ComeSto», app sviluppata da «Appocrate» per permettere il monitoraggio quotidiano dei sintomi e la condivisione dei dati.

Il tutto nel pieno rispetto della privacy, consentendo ai medici di seguire i pazienti affetti da covid-19, o per cui si sospetta la presenza del temuto virus, direttamente da loro domicilio e con possibilità di videochiamata.

