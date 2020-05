A Trapani parte la Fase 2: ristoranti quasi tutti chiusi, file al cimitero

È partita la fase due anche a Trapani. Code al cimitero comunale, pochi i bar riaperti e ristoranti quasi tutti chiusi.

Una fase due a corrente alternata: tante automobili in giro nelle ore di punta, file rispettose al cimitero dove più di 100 persone erano fuori ieri mattina in attesa di poter entrare. L'orario di apertura del cimitero fino al 17 maggio sarà dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato e per un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di un'ora.

L'articolo di Francesco Tarantino nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

