Fase 2 a Trapani, dalle ville ai cimiteri: Tranchida detta le nuove regole

Si passa alla «Fase 2» ed a Trapani scattano le prime riaperture. Ma con l'imperativo del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Motivo per cui il sindaco Giacomo Tranchida ha dato una serie di disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale che ieri lo ha tenuto impegnato per tutta la giornata, proprio per definire ogni dettaglio del piano «Trapani riparte».

Già da questa mattina si potrà tornare nelle ville comunali Margherita e Pepoli, ma senza potere utilizzare i giochi che, per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria, continueranno a restare off-limits. Sarà comunque possibile passeggiare tra i viali alberati dei due giardini pubblici, portando i bambini a prendere una boccata d'aria. Oggi riaprirà anche il cimitero. Ma all'interno del campo santo non ci potranno stare contemporaneamente più di cento persone. Ed ognuno dovrà limitare la propria permanenza a non oltre un'ora.

Limitazioni anche nel mercato ittico attiguo alle banchine del porto peschereccio, che torna in funzione dopo le settimane di lockdown per l'emergenza coronavirus. Anche in questo caso gli ingressi saranno contingentati. Nella grande tendostruttura non si potrà superare il numero di 25 persone contemporaneamente. Ci sarà quindi una regolamentazione negli accessi.

