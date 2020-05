A Castellammare del Golfo riaprono cimitero e ville

Via alla Fase 2 e anche a Castellammare del Golfo da domani, martedì 5 maggio, riaprono il cimitero e le ville pubbliche. Per andare a trovare i propri cari al camposanto sarà però necessario prenotarsi: occorre telefonare al numero 092431667 e prenotare la visita cimiteriale, che prevede turni di un’ora e mezza.

A darne notizia è il sindaco Nicolò Rizzo: «Dando seguito all’ordinanza regionale del 30 aprile che consente di riaprire il cimitero e le ville cittadine, essendo aree chiuse da quasi due mesi, abbiamo voluto predisporre sopralluoghi tecnici e prevedere rapidi interventi di manutenzione per consentire la fruizione in sicurezza. Ricordiamo che permane il divieto di assembramento, l'obbligo di mantenere le distanze di sicurezza e di indossare le mascherine osservando le misure di contenimento del virus in vigore».

Riapre anche la villa comunale Regina Margherita e, nei prossimi giorni, anche la villa Olivia.

«Ricordo che è in corso lo stato di emergenza sanitaria per da pandemia virale COVID-19 e siamo entrati un una fase in cui occorre ancora maggiore responsabilità da parte di ogni cittadino –afferma il sindaco Nicolò Rizzo - I cinquanta giorni di lockdown sono stati difficilissimi per tutti noi e rivolgo il mio pensiero a chi ha sofferto o a chi ha perso degli affetti. Fortunatamente, però, nella nostra realtà al momento il contagio è molto contenuto ma siamo stati fermi nelle scelte ed attenti alle direttive tentando di andare incontro alle esigenze di tutti. Ringrazio ancora quanti si sono adoperati ed invito i cittadini a non fermarsi proprio ora: muoviamoci da casa solo per motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. Sfruttiamo con attenzione ed intelligenza le possibilità in più che abbiamo -prosegue il sindaco Nicolò Rizzo- indossando sempre le mascherine e mantenendo il distanziamento fisico. Faccio appello a tutti perché si mantengano comportamenti responsabili»

«Come da ordinanza regionale del presidente Musumeci, che ha recepito le richieste provenienti da noi sindaci del trapanese -afferma, ancora, il sindaco Nicolò Rizzo- , adesso è possibile la sistemazione delle strutture balneari e lo spostamento di imbarcazioni, la pesca sportiva da terra e con imbarcazioni da diporto, l’apertura di circoli e società sportive, la possibilità di effettuare la vendita da asporto di alimenti, la possibilità di trasferirsi nelle seconde case, fare sport in forma singola e tolettatura degli animali…Continuiamo, però ad adottare comportamenti responsabili nell’interesse di tutti».

© Riproduzione riservata