Alcamo, aveva marijuana in auto: arrestata una donna

I Carabinieri l'hanno fermata ad un posto di blocco, ne hanno perquisito l'autovettura e hanno trovato all'interno dell'abitacolo, abilmente occultati, 52 grammi di marijuana contenuti in un sacchetto in cellophane.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari dell'Arma di appurare che in casa la donna custodiva ulteriori 5 involucri contenenti complessivamente 21 grammi della suddetta sostanza stupefacente.

E' quindi scattato l'arresto, nei confronti di Rossana Ania, una 55enne residente ad Alcamo e già con precedenti di polizia. Adesso si trova agli arresti domiciliari, in attesa di essere processata per direttissima, come disposto dall'Autorità giudiziaria, dovendo rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE