Va in pensione Antonio Di Terlizzi, il decano dei carabinieri di Trapani

Il decano del Comando provinciale dei carabinieri di Trapani, Antonio Di Terlizzi, va in pensione dopo 42 anni al servizio della sicurezza della città.

Pugliese di nascita, Di Terlizzi si arruola come allievo carabiniere nel 1973 e dopo il corso viene destinato in Sicilia, dove presta servizio per 4 anni tra Agrigento e Palermo. Dopo aver vinto il concorso da sottoufficiale, nel 1978 torna in Sicilia, questa volta a Trapani, dove ha prestato servizio fino a ieri, data del compimento dei 65 anni di età.

Una carriera brillante che ha ricoperto diversi incarichi: dalla sezione radiomobile a Favignana, da San Vito lo Capo a Paceco fino alla posizione ricoperta dal 1995 a ieri: comandante del nucleo comando dei carabinieri di Trapani.

Nel corso degli anni è stato insignito di importanti riconoscimenti ed onorificenze, tra cui: Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la medaglia d’oro al merito di lungo comando e la croce d’oro per anzianità di servizio nell’Arma dei Carabinieri.

© Riproduzione riservata