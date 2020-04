Coronavirus, contagi zero a Castellammare e Buseto Palizzolo

Va lentamente scendendo il numero dei positivi al Covid/19 in tutta la provincia di Trapani. Ieri secondo i dati forniti dall'azienda sanitaria, c'erano solo 61 casi, al netto di decessi e guarigioni. Va quindi diminuendo o addirittura come nei casi di Buseto Palizzolo e Castellammare del Golfo non vi sono più contagi.

Diminuisce ancora il dato anche ad Alcamo ancora al primo posto per numero di positivi con 14 casi; seguito da Castelvetrano con 10 casi. Scende anche a Trapani 8 a Valderice 7 e Salemi 7, che ricordiamo fino a domenica 3 maggio rimane “zona rossa”. Ancora fermo a 4 il dato di Erice; rimane a 3 quello di Campobello Di Mazara di Marsala e Mazara del Vallo. Infine un solo caso positivo al covid/19 a Gibellina, così come pure a Paceco. Rimangono 5 i ricoverati tutti a Marsala: 1 in Terapia Intensiva, 4 al Covid.

Aumentano ancora i tamponi effettuati, in totale: 4.606; così come i Test sierologici su personale sanitario 3.254. Sempre fermo a 5 il numero dei decessi in provincia. Guariti e dimessi 57; trasferiti Villa Zina 6. Sono 10 i dimessi Covid-hospital Marsala, nove quelli del S.Antonio Abate: 3 guariti; 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione; Isolamento domiciliare:44 negativizzati

