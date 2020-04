Salemi, test sierologici a campione per alcune categorie

Scende il numero dei positivi in molti dei centri della provincia di Trapani. Dopo Alcamo e Salemi anche Valderice registra un calo dei positivi.

«Da ieri - fa sapere il sindaco Francesco Stabile - 8 cittadini sono guariti dal covid- 19. Scende a 7 invece il numero dei positivi. Questo ci fa ben sperare e ci induce ad essere fiduciosi nelle misure e norme finora adottate. Ritengo - conclude Stabile - che sia ancora necessario uno sforzo affinché nelle prossime settimane non si verifichi una regressione. Confido nel buon senso di tutti i miei concittadini nell'osservanza dei corretti comportamenti di distanziamento sociale, e di indossare i dispositivi individuali in tutte le occasioni di incontro sociale».

A Salemi il sindaco Domenico Venuti fa invece sapere che: «I test sierologici in corso non riguardano sospette positività al virus: viene sottoposto ai test un campione di persone appartenenti anche a categorie di lavoratori come forze dell'ordine, impiegati in uffici pubblici, medici, operatori ecologici, addetti ai supermercati e a tutte quelle attività economiche rimaste aperte in questi giorni di emergenza».

L’articolo nell’edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE