A fuoco l'auto del direttore del cimitero di Mazara

Non è esclusa la natura dolosa dell'incendio che ieri mattina ha distrutto l'auto del neo direttore del cimitero di Mazara del Vallo. Erano circa le ore 11,30 quando le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda posteggiata in via Giovanni Pasiello, la strada dove si trova l'ingresso principale del cimitero comunale.

Dopo pochi minuti, ricevuto l'allarme dalla centrale, una squadra del locale distaccamento dei Vigili del fuoco è pervenuta sul posto; il rapido intervento dei pompieri ha evitato altre conseguenze, ciò nonostante l'auto è andata distrutta.

Proprio quando l'incendio sembrava esser domato sul posto è arrivata una pattuglia del locale Commissariato della Polizia di Stato che ha raccolto le prime informazioni su quanto accaduto e le prime testimonianze a partire dagli stessi dipendenti del cimitero che erano accorsi all'esterno del luogo sacro dopo aver avvertito la coltre di fumo che ha invaso l'area circostante. Non chiara ancora la causa che abbia potuto provocare l'incendio.

