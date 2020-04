Tranchida pensa alle riaperture: a Trapani prima ville, mercati e cimitero

Si avvicina la Fase 2 e anche a Trapani si inizia a ipotizzare quali strutture debbano avere la precedenza per la riapertura. Il sindaco Giacomo Tranchida punta innanzitutto a cimiteri, mercati, ville e giardini.

«Salvo nefaste novità dell'ultima ora - scrive il primo cittadino - circa il mantenimento dei livelli di sicurezza sanitaria e in attesa di nuove direttive governative e dell'autorità sanitaria il 4 maggio, verosimilmente, si potrebbero gradualmente cominciare a riattivare alcuni servizi e riaprire il cimitero, i mercati (ortofrutticolo, pesce), le ville e i giardini, il campo CONI ma anche il campo Aula, il CCR del lungomare Dante Alighieri e i CCR mobili». Inoltre, il sindaco ipotizza che potrebbero ripartire alcuni servizi come «l'avvio della pulizia delle spiagge, mettere a regime i servizi bus dell'ATM, riattivare il parcheggio a pagamento delle strisce blu e la rimozione forzata per favorire migliore pulizia della città, intensificare la scerbatura stradale oltre che ai fini antincendio, pulitura aiuole, per disinfestazione e potenziamento derattizzazione».

