Festa della Liberazione, le celebrazioni a Trapani e ad Erice

Celebrato il 25 aprile ieri mattina a Trapani e ad Erice per ricordare i 75 anni dalla Liberazione. In piazza Martiri della Libertà nel capoluogo e poi nello slargo di via Orfani con il presidente provinciale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia), Aldo Virzì, che ha deposto una corona.

Erano pure presenti la presidente della sezione di Trapani dell’Anpi, Angela Savona, il comandante della Polizia Municipale di Trapani, Mario Bosco e l’assessore Dario Safina. In via Pietro Ermelindo Lungaro (vicebrigadiere di polizia fucilato il 24 marzo 1944 dai nazisti alle Fosse Ardeatine), nel Comune di Erice, c’erano la sindaca Daniela Toscano, il presidente del Consiglio comunale, Luigi Nacci, l’assessore Giuseppe Spagnolo ed il comandante della Polizia Municipale, Vito Simonte.

Durante l’appuntamento Daniela Toscano ha letto la poesia “La madre del partigiano”.

