L'ex Provincia non dà fondi, futuro incerto per l'Allmayer di Alcamo

Rimane nel limbo dell'incertezza, il futuro dell'istituto superiore «Vito Fazio Allmayer» di Alcamo e, in particolare, del suo plesso succursale in viale Europa. Il preside Vito Emilio Picciché, quest'anno, ha registrato punte anche del 40 per cento di aumento delle iscrizioni nei vari licei di quest'istituto.

Cresce da 700 a circa un migliaio, quindi, la quantità degli studenti iscritti. Ma in prospettiva della Fase 2 per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, dal commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani, Raimondo Cerami, non pervengono aggiornamenti concretamente positivi in favore della scuola alcamese, poiché l'ex Provincia, come già più volte pubblicato, non intende continuare a sostenere l'affitto dell'immobile in viale Europa e non si trovano altre soluzioni.

Nei mesi scorsi si era alimentata un'ulteriore e più ampia polemica, al riguardo, poiché Cerami aveva prospettato l'idea di far trasferire a Castellammare del Golfo il plesso alcamese dell'istituto «Piersanti Mattarella - Danilo Dolci» (in via Goldoni), in favore del «Fazio Allmayer».

«Restano attive le ipotesi - ribadisce Cerami in una nota - che, venendo a scadere la contribuzione da parte della Regione finalizzata al pagamento di tale locazione ed in assenza di nuove specifiche assegnazioni finanziarie, si debba ricorrere anche ad utilizzare edifici già di proprietà del Libero Consorzio, ma in altri comuni limitrofi ad Alcamo, disponendo, quindi, il trasferimento del Fazio Allmayer negli immobili a Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta».

