A Trapani cinque detenuti lasciano il carcere per l'emergenza coronavirus

Cinque detenuti del carcere Pietro Cerulli di Trapani sono stati scarcerati e posti agli arresti domiciliari per pericolo di contagi da coronavirus. Si tratta di detenuti 70enni e condannati per reati comuni, che hanno beneficiato della circolare del Dap, diramata lo scorso 21 marzo alle strutture carcerarie.

Come spiega Laura Spanò in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, proprio per evitare contagi all'interno della struttura i nuovi arrivati osservano un periodo di quarantena in un'ala del carcere.

