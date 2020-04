Numero dei positivi in calo, contagi zero a Pantelleria

Sta per concludersi il ricovero del crocerista di Livorno che la scorsa settimana era stato fatto scendere da “Costa Deliziosa” pensando si trattasse di Covid/19. L'uomo era stato in un primo momento ricoverato in rianimazione al covid-hospital di Marsala, poi, dopo che gli esiti dei due tamponi erano stati negativi era stato trasferito in terapia intensiva a Trapani. Ieri il crocierista livornese è stato dimesso perché sta bene, il suo caso non è più di pertinenza rianimatoria.

L'uomo respira spontaneamente senza ossigeno e ha buoni parametri. È stato ricoverato in cardiologia solo perché in quel reparto vi è disponibilità di posto letto. Le sue condizioni sono migliorate ed il suo trasferimento ad altro reparto è propedeutico alle dimissioni. Sono risultati negativi al tampone faringeo i due infermieri di Pantelleria che la scorsa settimana erano risultati positivi al test sierologico tramite prelievo ematico. La notizia è stata divulgata dal sindaco Vincenzo Campo.

«Ieri pomeriggio è giunta l'ufficialità dall'ASP. Niente casi di coronavirus, a Pantelleria ferma a zero. Che non ci siano infezioni da Covid19 lo conferma il fatto che tutti gli altri tamponi fatti a persone con casi sospetti o a quelle uscite dalla quarantena, hanno dato esito negativo. Questo - ha detto il sindaco Campo - non ci deve fare abbassare la guardia e ci deve fare continuare su questa strada. Ieri sono stati fatti altri test sierologici anch'essi negativi. Il test sierologico - ha spiegato Campo - serve solo a vedere se ci sono presenti nel corpo della persona anticorpi che possono essere condotti al Covid19».

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

