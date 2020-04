Oltre seimila tra tamponi e test a Trapani, Damiani: "Il Covid è in fase calante"

«I nostri bollettini sono costantemente aggiornati al giorno precedente ed eseguiamo ogni giorno i tamponi rinofaringei: come Asp di Trapani, ad oggi, la loro quantità totale supera i 3 mila. Sicuramente è un dato importante, se lo compariamo a quelli di altre province. Abbiamo aggiunto, da qualche giorno anche i test sierologici. A me non risulta che in altre realtà siano fatti questi test». A chiarirlo è stato, ieri, il direttore generale dell'Asp, Fabio Damiani, replicando alle richieste di delucidazioni da parte anche di chi sostiene che, da qualche giorno, non verrebbero effettuati i tamponi.

«Abbiamo eseguito, ad oggi - spiega Damiani -, il cento per cento dei tamponi rinofaringei soprattutto per le persone che sono rientrate in Sicilia, i cosiddetti quarantenati, al loro quattordicesimo giorno dal rientro. A fianco di quest'attività, abbiamo attivato anche l'esecuzione dei test sierologici, che prima abbiamo applicato a tutto il personale sanitario (medici, infermieri, operatori sociosanitari) dei nostri presìdi ospedalieri. Abbiamo anche iniziato a fare RSA e CTA per anziani e, adesso, anche i test sierologici per i medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, che contiamo di completare entro questa settimana».

© Riproduzione riservata

