Marsala, iter più snello per le pratiche edilizie

Un nuovo corso al Comune di Marsala per snellire l'iter relativo alle pratiche edilizie. È stato infatti pubblicato il primo sorteggio delle pratiche edilizie che sono sottoposte al controllo a campione da parte del settore Pianificazione Territoriale del Comune di Marsala.

A darvi un forte impulso l'assessore allo Sviluppo economico, Rino Passalacqua, che ha spinto perché la competente dirigenza procedesse in maniera sollecita a disciplinare la procedura per il controllo a campione delle autodichiarazioni resa in materia di attività economiche ed edilizie.

Si tratta di pratiche SCIA (amministrative ed edilizie), CIL, CILA e SCA autorizzate sotto la piena responsabilità del privato e del libero professionista incaricato, tutte di competenza degli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) e le Attività Produttive (SUAP) di cui è responsabile l'architetto Stefano Pipitone.

