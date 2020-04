Assistenza ai disabili a Trapani, l'Asp paga il servizio

Pagata dall'Azienda sanitaria provinciale al Centro I.S.A.S. (Istituto Superiore Assistenza Sociale) “Armonia Onlus” di Trapani, la somma complessiva di quasi 45 mila euro (44.743,16) a saldo del budget 2019 per le prestazioni sanitarie erogate ai portatori di handicap.

Il pagamento è stato disposto sulla base del costo delle rette assistenziali che è stato fissato dalla Regione rispettivamente nelle misure di 68 euro per trattamento in occupazionale (terapia finalizzata a sviluppare, recuperare o mantenere le competenze della vita quotidiana e lavorativa delle persone con disabilità), di 90 euro per l'occupazionale grave, di 56 per il trattamento domiciliare e di 44 per il trattamento extramurale singolo.

