Alla guida sotto effetto di droga, filma e offende i carabinieri: denunciato a Salemi

È stato fermato mentre guidava sotto effetto di droga in una delle vie di Salemi, dal 24 marzo "zona rossa" per via dei numerosi contagi di Coronavirus registrati in pochi giorni. I carabinieri della stazione di Salemi, diretti dal maresciallo Maggiore Calogero Salvaggio, hanno denunciato il guidatore indisciplinato, un 42enne salemitano, il quale ha filmato (a loro insaputa) i militari durante il controllo e pubblicato sui social il video con tanto di offese nei confronti dell'Arma.

L'uomo, già gravato da svariato precedenti di polizia e ben noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere dei reati di guida in stato di alterazione psicofisica, diffamazione aggravata e trattamento illecito di dati.

In particolare, il 42enne era stato fermato dai carabinieri durante un breve inseguimento dopo aver ignorato l'Alt in un posto di blocco. Al momento del controllo, i militari hanno subito notato lo stato di agitazione e di euforia del soggetto e hanno per questo deciso di sottoporre l'uomo ai test tossicologici. Il risultato lasciava pochi dubbi: l'uomo aveva assunto cocaina. aveva trovato la sua ragione nei test tossicologici: positivo alla cocaina.

Il 42enne, senza il loro consenso, durante il controllo filmava i carabinieri verso i quali proferiva parole offensive, raccontando e commentando a modo suo la vicenda. Il video è stato poi condiviso sui social con tanto di offese e ingiurie. Per tale comportamento dovrà rispondere del reato previsto dall’art. 167 del codice sulla privacy per trattamento illecito dei dati personali.

