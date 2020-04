Non c'è collocazione idonea, a rischio allevamento di suini

Rischiano di essere abbattuti oltre 500 maiali e prima ancora rischiano di morire di fame. L'abbattimento è una delle soluzioni previste dal tribunale di Marsala in mancanza di una collocazione di questi animali presso un struttura idonea a poterli ospitare.

Bonasoro aveva avuto già ritirata la patente per altri motivi. L'allevatore che è quindi privo di patente e di mezzi, per averli avuti ritirati dalle autorità per altre vicende, si oppone contro questo provvedimento e denuncia il fatto che cosi facendo è stato posto nella impossibilità materiale di potere provvedere alla alimentazione e mantenimento degli animali in quanto non ha materialmente le risorse economiche né la possibilità di andare in giro a reperirle.

Situazione resa ancora più difficile dalla permanenza attuale del divieto di allontanamento dal proprio domicilio per l'epidemia di Covid19, che impedisce di andare in giro anche accompagnato da altre persone, per trovare del cibo adatto ai maiali.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

