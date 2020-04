Mazara, l'assessore Reina: disponibili a dare i locali all'Inps

I locali dell'ex sezione distaccata di Mazara del Vallo del Tribunale potrebbero divenire la nuova sede dell'ufficio locale dell'Inps che rischia di essere accorpato alla sede di Marsala. Dopo il trasferimento a Marsala, a seguito di disposizioni ministeriali, della sezione distaccata del Tribunale i locali di via Toniolo, ubicati in un seminterrato di una grosso condominio, furono utilizzati quale archivio del III Settore comunale Lavori Pubblici e Servizi alla Città; nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì tecnici ed utenti possono visionare le pratiche in archivio.

Adesso invece, secondo il piano annuale delle opere pubbliche 2020, varato lo scorso marzo dalla Giunta Quinci e che attende l'approvazione del Consiglio comunale, gli stessi locali dell'ex Tribunale dovrebbero essere oggetto di lavori di adeguamento per nuovi impianti tecnologici e antincendio; l'Amministrazione per questi interventi ha previsto una spesa di 200mila euro attraverso fondi comunali.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Michele Reina, contattato telefonicamente, ha così confermato: "Abbiamo un progetto per l'adeguamento di questi locali con un nuovo impianto elettrico, informatico e di sicurezza. La nostra Amministrazione -ha spiegato- intende offrire questi locali all'Inps in comodato d'uso gratuito evitando così il serio rischio che lo stesso Istituto di previdenza sociale possa lasciare la Città".

