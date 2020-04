Marsala, assiste dal Covid hospital alla laurea del proprio figlio

Ha assistito in videoconferenza alla laurea del figlio, Università Kore di Enna, dal reparto Covid dell'ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Quando il relatore lo ha proclamato dottore in Ingegneria civile e ambientale gli occhi si sono inumiditi per la commozione mentre un applauso si è levato da parte dei medici, infermieri e personale sanitario che assistono con umanità e professionalità le persone che sono state “colpite” da un killer vigliacco, viscido e silenzioso, che è il coronavirus.

Due belle notizie ieri per l'ex deputato regionale, l'alcamese Francesco Regina che, salvo imprevisti, nelle prossime 48 ore dovrebbe tornare a casa, completamente guarito, dove inizierà un percorso di riabilitazione fisica.

Ieri ha avuto la soddisfazione, che fa tanto morale, di assistere in videoconferenza alla laurea del figlio Pietro mentre la figlia Irene, medico, presta, da qualche anno, la sua opera all'ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo. L'altra notizia positiva è che per Francesco Regina gli ultimi due tamponi hanno dato esisto negativo.

