Coronavirus, migliaia i controlli a Trapani ma solo 33 sanzioni

La polizia municipale ha fermato complessivamente 1500 persone a Trapani da quando è iniziato il lockdown. Tra queste solo 33 sono state multate. Sembra proprio che i trapanesi si siano attenuti ai divieti ed alle prescrizioni scattate per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Da settimane le strade sono pressoché deserte. E chi esce per andare a lavoro o per fare la spesa, lo fa con la mascherina ed i guanti, attenendosi alla distanza di sicurezza. Gli agenti della Polizia locale di Trapani, come evidenziato dal comandante Mario Bosco, hanno pure accertato i corretti comportamenti dei cittadini, anche per quel che riguarda le file davanti ai supermercati o alle poste, svolgendo pure «un'azione educativa nei confronti dei cittadini.

