Spaccio di droga da Palermo ad Alcamo: arresto e sequestro

Colta in flagrante durante l'attività di spaccio. È stata arrestata ad Alcamo la 41enne Giuseppa Provenzano, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

La donna da tempo veniva tenuta sotto controllo dai carabinieri che, nel corso delle indagini, hanno comprovato gli spostamenti a Palermo dove acquistava cocaina da rivendere sulla piazza dello spaccio di Alcamo. I militari sono intervenuti nei pressi dello svincolo autostradale “Alcamo Est”.

A seguito di una perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di una busta in plastica contenente 24 grammi di cocaina sottovuoto, immediatamente sottoposta a sequestro. Al termine delle formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, così come disposto dalla competente autorità aiudiziaria.

