Raid al cimitero di Mazara, furti e danni negli uffici

Furti e danni al cimitero comunale di Mazara. Nella notte tra domenica e lunedì alcuni malviventi, dopo aver forzato la serratura di un portoncino in ferro, hanno fatto incusione negli uffici amministrativi dove hanno danneggiato gli arredi e trafugato alcuni pc. Infine hanno portato via anche le batterie dell'alza-feretri a disposizione degli operatori per eseguire le tumulazioni.

A scoprire quanto accaduto i dipendenti del cimitero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e, a seguito formale denuncia da parte del Comune, avviare le indagini per identificare i responsabili.

L'articolo completo di Francesco Mezzapelle nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

