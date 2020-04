Partanna, intervengono per un litigio ma trovano droga: un arresto

Chiamati per un litigio in casa, trovano il materiale per lo spaccio. È avvenuto a Partanna dove un 39enne disoccupato è stato arrestato dai carabinieri della Stazione locale per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti per sedare un litigio quando nell'abitazione hanno rinvenuto anche 17 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è quindi andato in escandescenza e dopo aver inveito nei confronti dei militari, si è scagliato furiosamente contro di loro.

L'uomo è stato però immobilizzato e ammanettato per poi essere condotto presso la Compagnia dei carabinieri di Castelvetrano dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

A seguito delle ferite riportate nel corso del servizio, i militari sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie della guardia medica. Il giudizio direttissimo, che si è svolto nella giornata di oggi, ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri applicando contestualmente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

