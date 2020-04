Evade dai domiciliari, arrestata 25enne a Campobello

Trovata fuori casa nonostante fosse sottoposta ai domiciliari. Maria Tramonte, 25enne di Campobello di Mazara è stata arrestata dai carabinieri della Stazione locale lo scorso sabato (ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi) per il reato di evasione.

La giovane, già sottoposta agli arresti domiciliari, è stata trovata fuori dalla sua abitazione dalle pattuglie dei militari impegnate in un servizio di controllo del territorio, in violazione delle prescrizioni imposte dal giudice. È stata quindi nuovamente arrestata e le è stata comminata anche una sanzione amministrativa nell'ambito delle misure per il contenimento del coronavirus.

