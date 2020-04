Marsalese bloccato in Colombia: "Aiutatemi a tornare in Italia"

E' in giro per il mondo da circa un anno e mezzo e doveva tornare a casa un paio di settimane fa, ma l'emergenza coronavirus lo ha sorpreso in Colombia, dove è rimasto bloccato con altri italiani. Sfortunato protagonista della vicenda è il 27enne marsalese Paolo De Marco.

Sarebbe dovuto tornare in Italia lo scorso 4 aprile, con voli Medellin-Miami-Roma-Palermo, ma a causa del fallimento della Air Italy non si è potuto imbarcare, perdendo anche i soldi del biglietto, che non gli verrà rimborsato.

Sei giorni fa, ha raggiunto Bogotà, dopo 20 ore di viaggio in auto, con la speranza di riuscire a salire su un volo umanitario messo a disposizione dal governo belga, per poi scoprire, dopo essere arrivato all'aeroporto della capitale colombiana, che sull'aereo non c'erano più posti.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE